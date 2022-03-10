【午前】９時４４分、官邸。１０時２分、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、坂口卓厚生労働審議官。３６分、松野博一、栗生俊一正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、保坂伸資源エネルギー庁長官、増田和夫防衛省防衛政策局長。１１時１分、秋葉国家安全保障局長。

【午後】１時５５分、井沢吉幸ブラックロック・ジャパン取締役会長。２時２１分、野田聖子地方創生担当相、青木由行内閣府地方創生推進事務局長。３時、西田昭二自民党衆院議員。３２分、岩手日報社の菅原智広取締役編集局長、河北新報社の安倍樹編集局長、福島民報社の安斎康史編集局長、福島民友新聞社の小野広司取締役編集局長によるインタビュー。４時３２分、日本商工会議所青年部の米良充朝前会長、西村昭宏次期会長。松下新平自民党参院議員同席。５０分、小野寺五典元防衛相らから戦略的政府調達の推進に関する提言書受け取り。中谷元・首相補佐官ら同席。５時５分、中谷首相補佐官。１１分、衆院第１議員会館。１３分、安倍晋三元首相。４３分、官邸。４４分、報道各社のインタビュー。４７分、村井英樹首相補佐官。６時１分、佐藤正久自民党外交部会長。７時３９分、公邸。



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