自動車のＦ１シリーズのハースは９日、ロシアのウクライナ侵攻に伴って契約を打ち切ったロシア人ドライバーのニキータ・マゼピンに代わって、ケビン・マグヌセンと契約したと発表した。デンマーク出身の２９歳で、２０１７～２０年にもハースでドライバーを務めた。（共同）

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