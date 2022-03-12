【午前】７時５５分、官邸。８時１分、閣議。２０分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の山田重夫外務審議官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。４１分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。９時２０分、「東京会議２０２２」のビデオメッセージ収録。４０分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。１０時１分、滝沢内閣情報官。３０分、韓国の尹錫悦次期大統領と電話会談。５０分、松本洋平自民党広報戦略局長。１１時、サッカー日本代表の森保一監督。２３分、報道各社のインタビュー。

【午後】０時、ＪＲ東京駅。２時３分、やまびこ２０９号でＪＲ福島駅。１９分、福島市の福島県文化センター。内堀雅雄県知事、根本匠衆院予算委員長出迎え。２０分、内堀県知事、根本衆院予算委員長、菅家一郎自民党衆院議員。４０分、福島県主催の東日本大震災追悼復興祈念式に出席。あいさつ、献花。３時４３分、報道各社のインタビュー。４時３分、ＪＲ福島駅。５時１０分、やまびこ６５号でＪＲ一ノ関駅。１２分、神崎浩之岩手県議、山本竜太郎岩手復興局長。６時５分、岩手県一関市の「道の駅むろね」。休憩。７時３分、岩手県大船渡市の大船渡プラザホテル。戸田公明市長、三浦隆市議会議長ら出迎え。記念撮影。７分、同党岩手県連の藤原崇会長、岩崎友一幹事長。２０分、全員出る。宿泊。



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