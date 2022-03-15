栃木県庁

栃木県と宇都宮市は十三日に五百二十一人、十四日に三百十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計五万三千百四十六人。県は十三日に感染症患者一人の死亡を公表し、死亡者数は計二百二十六人になった。

大田原市内の高齢者施設で入所者ら六人の感染が十二日までに判明し、県は二百三十四例目のクラスター（感染者集団）の発生と判断した。（小川直人）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽１２日発表（５４４人）

宇都宮市１４９人、小山市８６人、栃木市５４人、足利市４３人、佐野市２５人、那須塩原市２１人、真岡市１９人、那須町１８人、壬生町１４人、鹿沼市、日光市各１３人、下野市１２人、大田原市、高根沢町各１１人、野木町８人、矢板市、上三川町各６人、芳賀町５人、さくら市、那須烏山市、塩谷町各４人、那珂川町３人、益子町２人、県外１３人。

▽１３日発表（５２１人）

宇都宮市１８５人、栃木市４８人、小山市４６人、足利市３８人、那須塩原市３１人、真岡市２１人、下野市１５人、野木町１４人、鹿沼市、大田原市、さくら市各１３人、日光市１２人、壬生町９人、上三川町８人、矢板市、高根沢町各７人、佐野市、那須烏山市各６人、益子町５人、芳賀町、那須町各４人、茂木町、市貝町、塩谷町各２人、県外１０人。

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