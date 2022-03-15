群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は十四日、新型コロナウイルスに新たに二百七十八人が感染していると確認したと発表した。十三日には計五百十人の感染を確認し、高崎市の七十代の女性が死亡したと発表。県内の感染確認者は延べ六万九十四人、死者は計二百七十人。

集団感染は十四日に三件、十三日に一件の発生を発表した。十四日は太田市内の障害福祉サービス事業所（通所）で利用者ら計七人、伊勢崎市内の医療機関で入院患者ら計二十六人、利根沼田保健所管内の小学校で児童ら計十一人。十三日は吾妻保健所管内の高齢者施設で入所者六人。（安永陽祐）

保健所別の新規感染確認者は次の通り。

▽１４日 太田６６人、前橋市５４人、伊勢崎３５人、高崎市２８人、桐生２３人、館林２０人、利根沼田１２人、渋川１０人、藤岡８人、富岡７人、安中と吾妻各４人、県外７人。

▽１３日 伊勢崎１０１人、高崎市９４人、太田８０人、前橋市７６人、館林５６人、桐生３５人、渋川２５人、吾妻１１人、利根沼田１０人、藤岡８人、安中３人、富岡１人、県外１０人。

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