【午前】９時１０分、東京・高輪のグランドプリンスホテル新高輪。１０時３分、自民党大会。

【午後】０時１４分、参院選立候補予定者に公認証渡し。１時９分、公邸。４１分、左藤章自民党元衆院議員。２時２５分、磯崎仁彦官房副長官。５時１５分、後藤茂之厚生労働相、松野博一、木原誠二、磯崎、栗生俊一正副官房長官、山際大志郎経済再生担当相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、安藤俊英外務省領事局長、吉田学厚労事務次官。５０分、後藤厚労相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、山際経済再生担当相、堀内ワクチン接種推進担当相、森昌文首相補佐官、迫井新型コロナ対策推進室長、吉田厚労事務次官。６時２５分、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の山田重夫外務審議官、小野啓一経済局長、神田真人財務官、新井ゆたか農林水産審議官、増田和夫防衛省防衛政策局長。７時１０分、河野太郎自民党広報本部長。木原官房副長官同席。４３分、全員出る。



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