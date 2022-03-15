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雨情と秩父の関係に光を 地元の研究家・武内さん 桜で植樹祭計画
童謡「赤い靴」「青い眼（め）の人形」「シャボン玉」などの作詞で知られる詩人野口雨情（一八八二...
3月15日
＜新型コロナ＞埼玉県で3055人感染、8人死亡 医療機関で130人感染
埼玉県内では14日、新型コロナウイルスの新たな感染者3055人と、50〜90代の男女8人の...
3月14日
埼玉県戸田市長選が告示 現職の菅原文仁さん、新人「スーパークレイジー君」さんが一騎打ち
埼玉県戸田市長選は13日告示され、再選を目指す無所属現職の菅原文仁さん(46)と、諸派新人で政治団体...
3月13日
下郷笠鉾 貴重な資料紹介 秩父で特別展「夜祭」で巡行
日本三大曳山（ひきやま）祭に数えられる秩父神社（秩父市）の例大祭「秩父夜祭」で巡行する下郷笠...
アルミ合金の耳かき フルート部品作る技術活用 狭山の宮岡精工所、「マニア」自称の社員が開発
狭山市水野の金属加工会社「宮岡精工所」が、楽器のフルート部品を作る技術を生かした金属製耳かき...
＜新型コロナ＞埼玉県で3904人感染、10人死亡
埼玉県内では12日、新型コロナウイルスの新たな感染者3904人と10人の死亡が発表された。
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3月12日