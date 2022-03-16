【午前】７時５４分、官邸。５８分、古川禎久法相、林芳正外相、松野博一、栗生俊一正副官房長官、滝崎成樹官房副長官補、佐々木聖子出入国在留管理庁長官、宇山秀樹外務省欧州局長。８時２１分、閣議。３３分、竹部幸夫国家公安委員会委員、上山隆大、波多野睦子、篠原弘道、菅裕明各総合科学技術・イノベーション会議議員に辞令交付。二之湯智国家公安委員長、小林鷹之科学技術担当相同席。９時３６分、安倍晋三元首相、加納雄大外務省南部アジア部長、宮川真喜雄元駐マレーシア大使。５８分、安倍元首相。１０時６分、寺田稔首相補佐官。２１分、松野、木原誠二、磯崎仁彦、栗生正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の山田重夫外務審議官、宇山欧州局長、大和太郎防衛省防衛政策局次長。４７分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。１１時、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。

【午後】０時４分、政府与党連絡会議。２時１９分、西村泰彦宮内庁長官。４３分、自民党の茂木敏充幹事長、高市早苗政調会長、公明党の石井啓一幹事長、竹内譲政調会長から年金生活者らへの特別給付金に関する申し入れ。３時１４分、経済団体などに向けたビデオメッセージ収録。３５分、森昌文首相補佐官、土生栄二厚生労働省老健局長、片岡宏一郎経済産業省総括審議官。４時３０分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、防衛省の増田和夫防衛政策局長、尾崎義典情報本部長。４６分、滝沢内閣情報官。５時９分、鈴木俊一財務相、財務省の矢野康治事務次官、茶谷栄治主計局長。６時１０分、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビ首長国のムハンマド皇太子と電話会談。７時２９分、報道各社のインタビュー。３５分、公邸。

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