＜新型コロナ＞「まん延防止」解除　知事が国に要望書

2022年3月16日 07時23分
　熊谷俊人知事は十五日、二十一日に期限が迫る千葉県内の新型コロナウイルスまん延防止等重点措置について「解除が妥当であると国に伝えた」と述べ、政府に要望書を提出した。新規感染者数か病床使用率のいずれかが低下すれば解除できる政府の新基準に照らし、判断した。
　熊谷知事は二十二日以降について「少なくとも飲食店の時短要請や酒類提供の制限はなくなる」と明言した。（中谷秀樹）

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