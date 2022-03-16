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＜新型コロナ＞「まん延防止」解除の方向だけど… 病床逼迫は変わらない 千葉ろうさい病院院長に聞く
県内の新型コロナウイルスまん延防止等重点措置が期限通り、二十一日解除の方向で調整されている。...
3月16日
ニセ電話詐欺の被害 昨年県内最悪の松戸市 注意喚起シールを全戸配布
松戸市民が狙われています−。昨年、ニセ電話詐欺の被害が県内で最も多かった同市は、市内全二十四...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに2710人感染、19人死亡
千葉県内では１５日、新たに２７１０人が新型コロナウイルスに感染し、４０代から１００歳以上まで...
3月15日
「東国三社詣」の魅力再発見 香取市と茨城3市 水郷観光で協力
香取市と茨城県鹿嶋市、潮来市でつくる「水郷三都観光推進協議会」と、同県神栖市は、江戸時代にレ...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに2324人感染、8人死亡
千葉県内で１４日、新たに２３２４人が新型コロナウイルスに感染し、感染者８人が死亡したと発表さ...
3月14日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに3106人感染、9人死亡
千葉県内では１３日、新型コロナウイルスに新たに３１０６人が感染し、８０～９０代以上の男女９人...
3月13日