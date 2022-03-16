＜新型コロナ＞千葉県で新たに3260人感染、9人死亡

2022年3月16日 17時37分
　千葉県内では１６日、新たに３２６０人が新型コロナウイルスに感染し、感染者９人が死亡したと発表された。亡くなったのは、８０～９０代以上の男女で、そのうち４人はワクチンを３回接種していた。
　新規クラスター（感染者集団）は９件発生。いずれも高齢者施設で、船橋市の「朋松苑」、市川市の「ニチイケアセンター北国分」、匝瑳市の「ケアサロン悠々」のほか、浦安市立見明川小学校、柏市立土南部小学校など。
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