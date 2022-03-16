関連キーワード
＜新型コロナ＞「まん延防止」解除の方向だけど… 病床逼迫は変わらない 千葉ろうさい病院院長に聞く
県内の新型コロナウイルスまん延防止等重点措置が期限通り、二十一日解除の方向で調整されている。...
3月16日
ニセ電話詐欺の被害 昨年県内最悪の松戸市 注意喚起シールを全戸配布
松戸市民が狙われています−。昨年、ニセ電話詐欺の被害が県内で最も多かった同市は、市内全二十四...
＜新型コロナ＞「まん延防止」解除 知事が国に要望書
熊谷俊人知事は十五日、二十一日に期限が迫る千葉県内の新型コロナウイルスまん延防止等重点措置について「...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに2710人感染、19人死亡
千葉県内では１５日、新たに２７１０人が新型コロナウイルスに感染し、４０代から１００歳以上まで...
3月15日
「東国三社詣」の魅力再発見 香取市と茨城3市 水郷観光で協力
香取市と茨城県鹿嶋市、潮来市でつくる「水郷三都観光推進協議会」と、同県神栖市は、江戸時代にレ...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに2324人感染、8人死亡
千葉県内で１４日、新たに２３２４人が新型コロナウイルスに感染し、感染者８人が死亡したと発表さ...
3月14日