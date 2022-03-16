侵攻で子ども１０３人死亡　ウクライナ当局

2022年3月16日 17時35分 （共同通信）
　ウクライナ東部ハリコフで、ロシア軍の砲撃を受けた建物の前を歩く人々＝１５日（ロイター＝共同）

　ウクライナ東部ハリコフで、ロシア軍の砲撃を受けた建物の前を歩く人々＝１５日（ロイター＝共同）

　ウクライナ検察当局は１６日、ロシア軍の侵攻により、これまでに国内で１０３人の子どもが死亡したと発表した。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

国際の新着

記事一覧