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里山に春告げるセツブンソウ 埼玉・小鹿野の「節分草園」で見頃
埼玉県小鹿野町の「節分草園」で、セツブンソウが見頃を迎え白いかれんな花が早春の里山を彩ってい...
3月16日
＜新型コロナ＞まん延防止 延長要請せず 医療現場への負荷低減 埼玉県方針「指標は改善傾向」 県専門家会議が了承
埼玉県は十五日、県全域に二十一日までの期限で適用されている新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点...
「可能性信じ 目標にまい進」 埼玉県立大で卒業式
保健医療福祉の分野を中心に学ぶ埼玉県立大（越谷市）で十五日、卒業式があった。新型コロナウイル...
秩父鉄道 全37駅 ICカード利用OK
秩父鉄道（本社・熊谷市）は十二日から、「Ｓｕｉｃａ（スイカ）」や「ＰＡＳＭＯ（パスモ）」など...
＜新型コロナ＞埼玉県で2350人感染、8人死亡
埼玉県内では１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者２３５０人と死者８人が発表された。
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3月15日
雨情と秩父の関係に光を 地元の研究家・武内さん 桜で植樹祭計画
童謡「赤い靴」「青い眼（め）の人形」「シャボン玉」などの作詞で知られる詩人野口雨情（一八八二...