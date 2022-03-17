【午前】９時３８分、官邸。５２分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫外務審議官、加納雄大南部アジア部長。１０時２９分、自民党本部。３０分、京都府知事選立候補予定者に推薦証渡し。３５分、茂木敏充同党幹事長。１１時１０分、遠藤利明同党選対委員長。２５分、官邸。３０分、村井英樹首相補佐官。

【午後】１時１０分、スポーツ庁の室伏広治長官、串田俊巳次長。２時、北朝鮮による拉致被害者家族会の横田拓也代表、横田早紀江さんらと面会。松野博一官房長官兼拉致問題担当相ら同席。４０分、松野官房長官、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。５０分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。５時６分、後藤茂之厚生労働相、斉藤鉄夫国土交通相、松野、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、山際大志郎経済再生担当相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田学厚労事務次官。７時、記者会見。８時３５分、公邸。



関連キーワード 首相の一日