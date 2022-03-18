【午前】０時１１分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、二之湯智防災担当相、村田隆内閣危機管理監、榊真一内閣府政策統括官。３８分、萩生田光一経済産業相。１時５１分、報道各社のインタビュー。５４分、公邸。６時２８分、官邸。３１分、磯崎官房副長官。８時３１分、木原、栗生両官房副長官、村田内閣危機管理監、森昌文首相補佐官、榊内閣府政策統括官、長谷川直之気象庁長官。４８分、国会。５６分、参院予算委員会。

【午後】０時６分、官邸。１２分、木原官房副長官。３４分、高市早苗自民党政調会長。１時１４分、国会。１５分、衆院本会議。３時４４分、官邸。４時３分、萩生田経済産業相、多田明弘経産事務次官。４７分、松野官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官、増田和夫防衛省防衛政策局長。５時８分、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田重夫外務審議官、加納雄大南部アジア部長。６時２０分、公邸。７時８分、ケニアのケニヤッタ大統領と電話会談。４７分、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と電話会談。８時１３分、報道各社のインタビュー。



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