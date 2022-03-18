北野武監督に生涯功労賞　イタリアのファーイースト映画祭

2022年3月18日 22時00分 （共同通信）
　北野武監督

　北野武監督

　イタリアのウディネで４月に開催される第２４回ファーイースト映画祭で、北野武監督にゴールデン・マルベリー賞（生涯功労賞）を授与すると、同映画祭事務局が１８日に発表した。

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