【午前】８時７分、官邸。２２分、閣議。９時３９分、上川陽子自民党幹事長代理。１０時５１分、木原誠二、栗生俊一両官房副長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の山田重夫外務審議官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。１１時５分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。２５分、今村雅弘日本・カンボジア友好議員連盟会長。４０分、神田財務官。

【午後】２時、木原官房副長官、森昌文首相補佐官、外務省の山田外務審議官、加納雄大南部アジア部長。１３分、植野篤志外務省国際協力局長加わる。３０分、神田財務官、広瀬直経済産業審議官、岡西康博国土交通審議官、槌道明宏防衛審議官加わる。３時５７分、自民党本部。５８分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。４時５０分、官邸。５時２分、北京冬季五輪・パラリンピック日本選手団による表敬。記念撮影。２７分、東京五輪・パラリンピック組織委員会の橋本聖子会長、遠藤利明副会長、山下泰裕日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）会長、森和之日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）会長。３２分、遠藤副会長。４０分、滝沢内閣情報官。６時３７分、公邸。



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