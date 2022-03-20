二〇二一年度木更津市観光写真コンクール（市観光協会主催、東京新聞など協賛）の表彰式が十三日、同市富士見の市立中央公民館であった。最高賞（推薦）の「県観光物産協会長賞」には、市内の祭り「木更津舞尊」の躍動感ある踊りを撮影した黒須俊夫さん＝同市＝の作品「燃えろ一番街」が選ばれた。

東京新聞賞（入選）には篠原茂さん（６６）＝市原市ちはら台＝の作品「夕日海岸」が選ばれた。市内の見立海岸のソテツの背後に夕日に照らされた富士山が写る南国風の一枚。「南房総から帰る途中、ハワイのような風景を見つけシャッターを切った」と笑顔で話した。

「我が街・きさらづ」をテーマに木更津市内の名所や風景などの写真を市観光協会が募集し、四十八人から百五十三点の応募があった。入選や佳作の二十三作品は来月一日〜十四日までイオンモール木更津二階ソユーゲームフィールド横で、同十五日〜十七日までイオンスタイル木更津一階「かずさ木更津フェア」で展示される。（安藤淳）

その他の入選以上の主な受賞者は次の皆さん。

【特選】木更津市長賞 石川精一▽木更津市議長賞 大岩重利【入選】木更津駅長賞 中山要三▽木更津商工会議所会頭賞 平野博之▽千葉興業銀行賞 岡田志郎▽木更津市観光ブルーベリー園協議会長賞 関口英雄



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