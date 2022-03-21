ＮＹ円、１１９円前半

2022年3月21日 21時43分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】週明け２１日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前週末比１２銭円安ドル高の１ドル＝１１９円２１～３１銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１０２５～３５ドル、１３１円５１～６１銭。
　新たな手掛かり材料が乏しく、様子見ムードが強かった。

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