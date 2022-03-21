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中国、ロシア産ＬＮＧ輸入２倍超 ２月、エネルギー連携強化
【北京共同】中国が２月にロシアから輸入した液化天然ガス（ＬＮＧ）の量が前年同月比で約２・２倍だったこ...
3月21日
世界経済、侵攻で低下が９２％ 米エコノミスト調査
【ワシントン共同】全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）が２１日発表した所属エコノミストへのアンケート...
中国恒大、また株取引停止 香港証券取引所、１月以来
【上海、北京共同】香港証券取引所で２１日、経営危機に陥っている中国不動産大手、中国恒大集団の株取引が...
中国人民銀行、政策金利据え置き ３・７０％、緩和見送り
【北京共同】中国人民銀行（中央銀行）は２１日、金融機関の貸出金利の目安となる「ローンプライムレート（...
アラムコ、生産能力増強へ サウジアラビア国営石油会社
【ロンドン共同】サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコは２０日、石油と天然ガスの生産能力を増強する...
２、３月企業へサイバー攻撃急増 ウクライナ侵攻後
企業へのサイバー攻撃が今年２月中旬から３月中旬の１カ月間に急増しているとの調査結果を、帝国データバン...
3月20日