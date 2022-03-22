センバツ第１試合は正午開始　天候不良で時間変更

2022年3月22日 06時33分 （共同通信）
　選抜高校野球大会の大会本部は２２日、天候不良のため、甲子園球場で行われる第１試合の開始時間を午前９時から正午に変更すると発表した。第２試合は午後２時半、第３試合は午後５時の開始予定。
　２２日は国学院久我山（東京）―有田工（佐賀）、星稜（石川）―天理（奈良）、只見（福島）―大垣日大（岐阜）の１回戦３試合が予定されている。

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