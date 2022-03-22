パイレーツ筒香は２打数１安打　レイズ戦

2022年3月22日 07時27分 （共同通信）
　▽レイズ―パイレーツ（２１日・フロリダ州ポートシャーロット）
　パイレーツの筒香は「４番・指名打者」で出場し、２打数１安打だった。内容は右中間二塁打、左飛、四球。七回に代打を送られて退いた。チームは５―１で勝った。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧