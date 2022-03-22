栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二十一日、新たに二百四十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認者数は計五万六千七百十五人。県は三人の死亡も発表、県内の死亡者数は計二百三十三人。

市貝町の高齢者施設で十六人、真岡市の高齢者施設で十九人の感染が二十一日までに分かり、県はクラスター（感染者集団）の発生と判断した。

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽２１日発表

宇都宮市５７人、小山市４８人、足利市２３人、栃木市２２人、日光市１５人、佐野市１４人、下野市、上三川町各９人、那須塩原市８人、大田原市、野木町各５人、鹿沼市、真岡市各４人、益子町３人、矢板市、那須烏山市、茂木町、市貝町、高根沢町、那須町各２人、さくら市、壬生町、塩谷町各１人、県外７人。

▽２０日発表（４３３人）

宇都宮市９０人、小山市６７人、足利市４７人、栃木市３５人、日光市３１人、佐野市２３人、那須塩原市１８人、鹿沼市１５人、真岡市１４人、下野市１３人、上三川町１０人、那須町７人、大田原市、さくら市、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町各５人、那須烏山市４人、益子町、茂木町、那珂川町各３人、矢板市、塩谷町、高根沢町各２人、県外１４人。

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