【午前】９時３２分、官邸。３３分、前田匡史国際協力銀行総裁。１０時３０分、磯崎仁彦官房副長官、滝崎成樹官房副長官補、外務省の森健良事務次官、山田重夫、鈴木浩両外務審議官、市川恵一北米局長、宇山秀樹欧州局長、小野啓一経済局長。１１時３５分、松野博一、木原誠二、磯崎、栗生俊一正副官房長官、滝崎官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、森外務事務次官、増田和夫防衛省防衛政策局長。４６分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。

【午後】０時１分、山口那津男公明党代表と会食。１時５９分、黒島啓自民党香川県連副会長ら。磯崎官房副長官、三宅伸吾同党参院議員同席。２時２７分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏、村瀬佳史両政策統括官。４４分、武田良太前総務相。３時２５分、滝沢内閣情報官。４１分、金子恭之総務相、総務省の竹内芳明総務審議官、二宮清治総合通信基盤局長。４時５分、磯崎官房副長官、滝崎官房副長官補、外務省の森事務次官、山田、鈴木両外務審議官、宇山欧州局長、小野経済局長、神田財務官、広瀬直経済産業審議官、槌道明宏防衛審議官。３４分、磯崎官房副長官、滝崎官房副長官補、外務省の森事務次官、山田、鈴木両外務審議官、宇山欧州局長、小野経済局長。４７分、磯崎官房副長官、滝崎官房副長官補、外務省の森事務次官、山田外務審議官、市川北米局長。５時２分、経済財政諮問会議。４９分、衆院第１議員会館。６時２分、ウクライナのゼレンスキー大統領のオンライン国会演説。３１分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「曙の間」で浄土真宗本願寺派関連の会合「拓心会」に出席し、あいさつ。７時１８分、公邸。２３分、報道各社のインタビュー。４１分、東京・六本木のステーキ店「Ｅｍｐｉｒｅ Ｓｔｅａｋ Ｈｏｕｓｅ Ｒｏｐｐｏｎｇｉ」。裕子夫人ら家族と食事。９時５９分、公邸。



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