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ＮＢＡ、八村塁が先発で１０得点 渡辺雄太は無得点
米プロバスケットボールＮＢＡは２４日、各地で行われ、ウィザーズの八村塁は敵地ミルウォーキーでのバック...
3月25日
米ゴルフ畑岡２７位、渋野４２位 ＪＴＢＣクラシック第１日
【カールズバッド（米カリフォルニア州）共同】米女子ゴルフのＪＴＢＣクラシックは２４日、カリフォルニア...
近江７―２聖光学院 近江が集中打で快勝
近江が集中打で快勝。０―１の二回１死満塁から清谷の２点二塁打に津田、横田の適時打などで、計５点を奪っ...
センバツ、近江が準々決勝進出 第７日２回戦、聖光学院下す
選抜高校野球大会第７日は２５日、甲子園球場で２回戦が行われ、近江（滋賀）が聖光学院（福島）を７―２で...
バド協会職員が数百万横領 刑事告訴せず内部処理
日本バドミントン協会の元職員が２０１８年度に数百万円を横領していたことが２５日、関係者への取材で分か...
サッカーW杯出場決定のテレビ中継なしに危機感…吉田麻也提案、YouTubeで練習公開「日本代表の姿見てほしい」
サッカー日本代表の７大会連続となるワールドカップ（Ｗ杯）出場が２４日に決まった。２―０で勝利を収めた...