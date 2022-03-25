カーリング女子、日本６勝４敗に　世界選手権１次リーグ

2022年3月25日 10時32分 （共同通信）
　カーリングの女子世界選手権第６日は２４日、カナダのプリンスジョージで１次リーグが行われ、日本代表の中部電力はノルウェーに９―５で勝ち、６勝４敗となった。
　日本は第２エンドに３失点したものの、第４、５エンドで連続得点。４―４の第８エンドで１点スチールに成功してリードを奪うと、５―５の第１０エンドに大量４得点して快勝した。（共同）

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