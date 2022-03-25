木更津総合３―４金光大阪　金光大阪が逆転サヨナラ

2022年3月25日 15時25分 （共同通信）
　７回表、２死三塁のピンチで、木更津総合・芦川を空振り三振に仕留めガッツポーズする金光大阪・古川＝甲子園

　７回表、２死三塁のピンチで、木更津総合・芦川を空振り三振に仕留めガッツポーズする金光大阪・古川＝甲子園

　金光大阪が逆転サヨナラ勝ち。２点を追うタイブレークの延長十三回１死満塁から内野ゴロで１点。佐々木の押し出し四球で追い付くと、福冨の押し出し死球で決勝点を挙げた。５安打に抑えて３失点完投の古川に報いた。
　木更津総合は十二回までに無死の走者を６度出したが、決定打を欠いた。しのいでいた投手陣が最後に力尽きた。

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