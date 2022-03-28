２月、北京五輪フリースタイルスキー男子モーグルのメダルセレモニーで、銅メダルを手に笑顔の堀島行真＝張家口（共同）
関連キーワード
２９日の予告先発
◇セ・リーグ
ヤクルト・奥川―巨人・戸郷（神宮）
中日・小笠原―ＤｅＮＡ・ロメロ（バンテリンドームナ...
3月28日
国立競技場、見学ツアー開始 一般向け、４月１日から
日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は２８日、昨年の東京五輪・パラリンピックのメイン会場となった東京・...
カナダ、３６年ぶりＷ杯へ 北中米カリブ海予選
サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会北中米カリブ海最終予選は２７日、各地で行われ、首位のカナ...
渡辺のラプターズ４２勝３２敗 ＮＢＡ第２３週
【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは２７日に第２３週が終了し、東カンファレンスで渡辺雄...
アバランチが首位快走 ＮＨＬ第２４週
【ニューヨーク共同】北米プロアイスホッケーＮＨＬは２７日に第２４週が終了し、西カンファレンスの中地区...
相撲協会、八角理事長の続投決定 実質４期目
日本相撲協会は２８日、評議員会の承認を受けた理事による新理事会を東京都墨田区の両国国技館で開き、互選...