堀島行真が陽性、始球式取りやめ　北京で銅、３０日の中日主催試合

2022年3月28日 14時26分 （共同通信）
　２月、北京五輪フリースタイルスキー男子モーグルのメダルセレモニーで、銅メダルを手に笑顔の堀島行真＝張家口（共同）

　２月、北京五輪フリースタイルスキー男子モーグルのメダルセレモニーで、銅メダルを手に笑顔の堀島行真＝張家口（共同）

　中日は２８日、北京冬季五輪フリースタイルスキー男子モーグル銅メダリストの堀島行真（トヨタ自動車）が新型コロナウイルスの陽性判定を受けたため、３０日のＤｅＮＡ戦（バンテリンドームナゴヤ）で務める予定だった始球式への参加を取りやめると発表した。

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