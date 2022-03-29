＜新型コロナ＞群馬県で新たに302人感染

2022年3月29日 07時45分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県と前橋、高崎市は二十八日、新型コロナウイルスに新たに計三百二人が感染していると確認したと発表した。県内の感染確認者は一人を取り下げ、延べ六万七千八百六十六人。　（安永陽祐）
　保健所別の新規感染確認者は次の通り。
　前橋市５８人、太田５４人、伊勢崎４１人、館林３５人、高崎市２５人、利根沼田と桐生各１８人、安中１６人、渋川１３人、藤岡１１人、吾妻６人、富岡１人、県外６人。
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