群馬県庁
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国内初 宙に浮く埴輪 群馬県立歴史博物館にデジタル展示室
高崎市綿貫町の県立歴史博物館は、常設の「デジタル埴輪（はにわ）展示室」を新設した。埴輪の立体...
3月29日
良き校風、受け継いで 安中・松井田東中で閉校式
安中市立松井田南中学校との統合によって閉校する同市立松井田東中学校（松井田町新堀）の閉校式が...
3月28日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに523人感染、1人死亡
群馬県と前橋、高崎市は二十七日、新たに五百二十三人の新型コロナウイルス感染を確認し、入院中の高崎市の...
ウクライナ侵攻「同じ人間なのになぜ」 開倫塾が小中高生アンケート
ロシアによるウクライナ侵攻をどう考えるか−。栃木、群馬、茨城の北関東三県と都内で学習塾を展開...
高崎映画祭 授賞式 「続編を」「ご褒美もらえた」 濱口監督や河井青葉さん喜び
第三十五回高崎映画祭の授賞式が二十六日、高崎市の高崎芸術劇場であり、最優秀作品賞の「偶然と想...
3月27日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに582人が感染
群馬県と前橋、高崎市は二十六日、新型コロナウイルスに新たに計五百八十二人が感染していると確認したと発...