【午前】７時５２分、官邸。８時２分、閣議。３１分、復興推進会議。５０分、松野博一官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の山田重夫外務審議官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。９時１３分、松野官房長官、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、佐々木聖子出入国在留管理庁長官、外務省の山田外務審議官、宇山欧州局長、保坂伸資源エネルギー庁長官、増田防衛省防衛政策局長。１０時１分、新藤義孝自民党政調会長代理ら。森昌文首相補佐官同席。２９分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、宮川正内閣衛星情報センター所長。４５分、滝沢内閣情報官。５６分、大橋光夫国民政治協会代表理事・会長。１１時４３分、皇居。帰国の記帳。５９分、官邸。

【午後】２時９分、萩生田光一経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、松尾剛彦通商政策局長。４５分、自民党本部。５５分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。３時１３分、同党の麻生副総裁、茂木幹事長、遠藤利明選対委員長。３６分、官邸。４時４分、原発事故について考える「ふくしま浜通り高校生会議」のメンバーらから提言書受け取り。森雅子首相補佐官同席。３１分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。５３分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、小野啓一経済局長。５時１１分、牧島かれんデジタル相、小林史明デジタル副大臣、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、冨安泰一郎戦略・組織グループ長、村上敬亮国民向けサービスグループ長。６時、東京・紀尾井町の日本料理店「福田家」。十倉雅和経団連会長、三村明夫日本商工会議所会頭、井阪隆一セブン＆アイ・ホールディングス社長、宮永俊一三菱重工業会長、国部毅三井住友フィナンシャルグループ会長、飯島彰己三井物産顧問と会食。８時１６分、公邸。



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