＜新型コロナ＞千葉県で新たに3017人感染、4人死亡

2022年3月30日 18時22分
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　千葉県内で30日、新たに3017人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週23日の2061人を956人上回った。新規感染者が3000人を超えたのは今月18日以来、12日ぶり。
　また、感染者で白井市の90歳以上の女性のほか、県内在住の70代男性、90代以上の女性2人（いずれも居住地非公表）の計4人の死亡も発表された。
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