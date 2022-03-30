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ウクライナ侵攻 「戦争止めて」「人の命大切に」 船橋や鎌ケ谷市民有志ら 声集め ロシア大使館へ
ロシアのウクライナ侵攻に抗議する市民の声を届けようと、船橋市や鎌ケ谷市などの有志が市民団体を...
3月30日
飲酒運転が増えています！ 千葉県内の21年の摘発1593件、4年前の1．6倍に
２０２１年の飲酒運転の摘発件数が１５９３件に上り、前年に比べて２２６件増えたことが、千葉県警のまとめ...
＜新型コロナ＞千葉県の新規感染者は2403人、前週火曜日の2倍以上に 10人死亡
千葉県内では２９日、新たに２４０３人が新型コロナウイルスに感染し、７０代から９０代以上の男女...
3月29日
市川市長 田中さん初当選 「市民の声聞き誠実な市政」
「皆さん、ありがとう」。二十七日投開票の市川市長選で、初当選した元衆院議員の田中甲（こう）さ...
書家・幕田魁心さん 私設書道美術館を富津にオープン 長女夫妻の家屋に
君津市在住の書家・幕田魁心（かいしん）さん（７４）の書を「家屋」に展示して紹介する私設美術館...
11月のアクアラインマラソン 一般枠ランナー5月9日まで募集
十一月六日に開かれる「ちばアクアラインマラソン２０２２」のランナー募集が二十五日正午から、インターネ...