群馬県は四月一日付の人事異動を発表した。規模は千八百十人。新型コロナウイルス感染対策に関連する職員が増えたため、大規模な組織改編をした二〇二〇年度と同規模となった。例年並みだった二一年度比では、百九十一人増。

女性の管理職（次長以上）が九十一人、幹部候補の監督職（補佐・係長）が百七十一人となり、ともに過去最多。女性部長は五人で二一年度と同数だった。

部長職の異動は次の通り。

◇知事部局 総務部長（生活こども部副部長）堀越正勝▽生活こども部長（生活こども課長）上原美奈子▽健康福祉部長（健康福祉部副部長感染症危機管理担当）歌代昌文▽環境森林部長兼グリーンイノベーション推進監（環境省）須田恵理子▽農政部長（農政部副部長生産技術担当）倉沢政則▽産業経済部長（健康福祉部新型コロナワクチン接種推進局長）大久保聡▽県土整備部長（県土整備部技監）真庭宣幸▽危機管理監（知事戦略部秘書課長）堀越正史▽議会事務局長（教育委員会教育次長）加藤隆志▽中部振興局長兼前橋行政県税事務所長（危機管理監）吉田高広

【退職】（３１日）

◇知事部局 総務部長友松寛、生活こども部長平井敦子、健康福祉部長武藤幸夫、環境森林部長岩瀬春男、農政部長角田淑江、産業経済部長鬼形尚道、県土整備部長清水昭芳、議会事務局長星野恵一、中部振興局長兼前橋行政県税事務所長吉田誠



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