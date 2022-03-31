【午前】９時３９分、官邸。４３分、福田達夫自民党総務会長。１０時１８分、根本匠衆院予算委員長。１１時２５分、藤井健志官房副長官補、義本博司文部科学事務次官。４４分、藤川幸造全国管工事業協同組合連合会会長ら。

【午後】０時１分、黒田東彦日銀総裁と会食。１時５０分、宮本周司自民党参院議員。２時１分、防衛省の酒井良、山村浩新旧海上幕僚長。２０分、自衛隊部隊表彰式。岸信夫防衛相同席。４１分、渡部孝樹北海道町村議会議長会会長ら。渡辺孝一総務政務官同席。３時１０分、小池百合子東京都知事から要望書受け取り。４０分、鈴木俊一財務相、金融庁の中島淳一長官、古沢知之企画市場局長。５６分、鈴木財務相。４時７分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、大和太郎防衛省防衛政策局次長。１０分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。３５分、教育未来創造会議。５時４５分、デジタル臨時行政調査会。６時５５分、東京・六本木の泉ガーデンタワー。同ビル内の「住友会館」で経団連の十倉雅和会長、隅修三、冨田哲郎、中村邦晴、久保田政一各副会長と会食。９時１５分、公邸。

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