ソフトバンクが２０年ぶりの開幕６連勝。プロ初先発の大関は６回１／３を１失点で初勝利を挙げた。又吉が移籍後初セーブ。三回に柳田、中村晃の適時打で２点を先制し、八回にも１点を加えた。ロッテは打線がつながらず４連敗。

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