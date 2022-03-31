先発し６回１／３を１失点でプロ初勝利を挙げたソフトバンク・大関＝ＺＯＺＯマリン
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3月31日
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１日の予告先発
◇セ・リーグ
巨人・菅野―阪神・藤浪（東京ドーム）
ヤクルト・小川―ＤｅＮＡ・上茶谷（神宮）
中日・...
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