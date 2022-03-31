ロ１―３ソ（３１日）　ソフト２０年ぶり開幕６連勝

2022年3月31日 17時53分 （共同通信）
　先発し６回１／３を１失点でプロ初勝利を挙げたソフトバンク・大関＝ＺＯＺＯマリン

　先発し６回１／３を１失点でプロ初勝利を挙げたソフトバンク・大関＝ＺＯＺＯマリン

　ソフトバンクが２０年ぶりの開幕６連勝。プロ初先発の大関は６回１／３を１失点で初勝利を挙げた。又吉が移籍後初セーブ。三回に柳田、中村晃の適時打で２点を先制し、八回にも１点を加えた。ロッテは打線がつながらず４連敗。

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