【午前】７時２６分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。フランス料理店「ヌーヴェル・エポック」で経済財政諮問会議の十倉雅和、中空麻奈、新浪剛史、柳川範之各民間議員と会食。山際大志郎経済再生担当相、田和宏内閣府事務次官同席。８時５９分、官邸。９時４分、木原誠二官房副長官。１１時３５分、高橋英登日本歯科医師連盟会長らから要望書受け取り。自民党の山田宏、比嘉奈津美両参院議員同席。

【午後】０時５２分、国会。１時２分、衆院本会議。５時３２分、官邸。３６分、堀内詔子ワクチン接種推進担当相。６時１０分、松野博一、木原、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。１８分、佐々木聖子出入国在留管理庁長官、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。２７分、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、安藤俊英外務省領事局長、吉田学厚生労働事務次官。７時２８分、東京・恵比寿のステーキ店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」。山際経済再生担当相、小林鷹之経済安全保障担当相、木原官房副長官、甘利明自民党前幹事長と会食。９時４５分、公邸。



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