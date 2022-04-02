【午前】７時４０分、官邸。４５分、磯崎仁彦官房副長官。８時２２分、閣議。３０分、後藤茂之厚生労働相。４０分、磯崎官房副長官。９時５３分、国会。１０時１分、参院本会議。

【午後】０時４５分 東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。日本料理店「山里」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と会食。１時５５分、官邸。２時５３分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。４時８分、松野、木原誠二、磯崎、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、大和太郎防衛省防衛政策局次長。１５分、佐々木聖子出入国在留管理庁長官、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。３８分、刑務所出所者の更生支援活動「社会を明るくする運動」の啓発用ビデオメッセージと国家公務員合同初任研修向けの訓示の収録。５時７分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。２５分、滝沢内閣情報官。６時２７分、東京・丸の内のパレスホテル東京。日本料理店「和田倉」で自民党の二階俊博元幹事長、林幹雄元幹事長代理、山口壮環境相、根本匠衆院予算委員長、木原官房副長官と会食。８時４８分、公邸。

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