オランダ代表監督が前立腺がんに　Ｗ杯控え、今後も指揮の意向

2022年4月4日 14時46分 （共同通信）
　２１年１０月のＷ杯予選、ジブラルタル戦で試合を見つめるオランダのルイス・ファンハール監督（左端）＝ロッテルダム（ロイター＝共同）

　２１年１０月のＷ杯予選、ジブラルタル戦で試合を見つめるオランダのルイス・ファンハール監督（左端）＝ロッテルダム（ロイター＝共同）

　サッカーのオランダ代表を率いるファンハール監督が３日、同国のテレビ番組で前立腺がんを患い、闘病中であることを明らかにした。ロイター通信が伝えた。オランダは１１月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会を控えており、今後も指揮する意向を示した。
　７０歳の同監督は２０１４年のＷ杯ブラジル大会でチームを３位に導いた。（共同）

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