岸田首相の一日 4月4日（月）
2022年4月5日 08時05分
【午前】９時１６分、官邸。１７分、報道各社のインタビュー。２３分、吉野友康全国生コンクリート工業組合連合会会長。４２分、森公高日本公認会計士政治連盟会長。１０時１分、デジタル田園都市国家構想実現会議。４８分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の山田重夫外務審議官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。１１時６分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。
【午後】１時３２分、自民党本部。３３分、同党全国政調会長会議に出席し、あいさつ。５７分、官邸。２時、森健良外務事務次官。５１分、山際大志郎経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏政策統括官。３時１４分、日本さくらの女王の油原さくらさんの表敬。３０分、フィンク米ブラックロック最高経営責任者（ＣＥＯ）、井沢吉幸ブラックロック・ジャパン取締役会長。４時２８分、自民党本部。３２分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。５時２分、同党役員会。３０分、官邸。４８分、上川陽子自民党幹事長代理。６時２８分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。日本料理店「水簾」で自民党の関口昌一参院議員会長、世耕弘成参院幹事長、岡田直樹参院国対委員長と会食。８時２３分、公邸。
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