【午前】７時５３分、官邸。８時１分、原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議。２８分、閣議。１０時１４分、福田達夫自民党総務会長。４８分、秋葉剛男国家安全保障局長。１１時９分、萩生田光一経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、片岡宏一郎総括審議官。３０分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長。

【午後】２時３分、西田昌司自民党財政政策検討本部長。４５分、森昌文首相補佐官。３時１２分、岸宏全国漁業協同組合連合会会長ら。萩生田経産相、神谷崇水産庁長官、片岡経産省総括審議官同席。４１分、熊谷亮丸内閣官房参与。４時２８分、後藤茂之厚生労働相、福島靖正厚労省医務技監。５時６分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、桜沢健一警察庁警備局長。１８分、滝沢内閣情報官。５８分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。宴会場「鳳凰」で自民党と各種団体の懇談会に出席し、あいさつ。６時２１分、官邸。４６分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、外務省の山田重夫外務審議官、宇山欧州局長。７時１０分、バーレーンのサルマン皇太子と電話会談。５８分、トルコのエルドアン大統領と電話会談。８時２８分、公邸。



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