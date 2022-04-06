ＤｅＮＡが逆転勝ち。０―１の九回２死から牧の適時打で追い付き、延長十二回に大和の適時打や大田の３点二塁打などで５点を勝ち越した。６番手の伊勢が２季ぶりの白星。阪神は打線が再三の好機を逃し、両リーグ最速で１０敗目。

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