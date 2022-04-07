ソ７―３オ（７日）　松田、勝ち越し打で３打点

2022年4月7日 21時19分 （共同通信）
　６回ソフトバンク１死満塁、松田が右中間に走者一掃の三塁打を放つ＝ペイペイドーム

　６回ソフトバンク１死満塁、松田が右中間に走者一掃の三塁打を放つ＝ペイペイドーム

　ソフトバンクは１―２の六回に押し出し四球で追い付き、さらに１死満塁で松田の３点三塁打で勝ち越し。七回にも２点を加えた。レイが七回途中３失点にまとめて今季初登板で白星を挙げた。オリックスは救援陣が崩れた。

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