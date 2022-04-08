【午前】９時２５分、官邸。３１分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長。１０時３８分、「ＣＯＶＡＸ（コバックス）ワクチン・サミット」向けのビデオメッセージ収録。１１時、尾身茂新型コロナウイルス感染症対策分科会長、岡部信彦川崎市健康安全研究所長、国立感染症研究所の脇田隆字所長、斎藤智也感染症危機管理研究センター長。迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、福島靖正厚生労働省医務技監同席。

【午後】０時５分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席し、あいさつ。４２分、官邸。１時１４分、藤井健志官房副長官補、滝沢内閣情報官。３４分、国会。３５分、衆院本会議。５９分、ＡＴＭを利用。２時７分、官邸。２５分、山口壮環境相、奈須野太経済産業省産業技術環境局長、環境省の奥田直久自然環境局長、室石泰弘環境再生・資源循環局長。３時、山田久日本総合研究所主席研究員。２５分、二之湯智防災担当相、榊真一内閣府政策統括官、角野然生中小企業庁長官。５５分、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、外務省の森事務次官、宇山欧州局長。４時２５分、後藤茂之厚労相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、山際大志郎経済再生担当相、藤井官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、義本博司文部科学事務次官、吉田学厚労事務次官。６時３分、報道各社のインタビュー。４０分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。宴会場「鳳凰」で自民党と各種団体の懇談会に出席し、あいさつ。７時１５分、東京・大手町の大手町パークビルディング。会員制クラブ「クラブ関東」で村岡彰敏読売新聞東京本社副社長、原田亮介日本経済新聞社論説主幹、梅野修元共同通信社編集局長、渡辺祐司時事通信社主筆、小菅洋人スポーツニッポン新聞社社長、赤座弘一静岡第一テレビ社長と会食。９時１１分、公邸。



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