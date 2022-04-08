＜新型コロナ＞静岡県で1065人が感染、2人死亡

2022年4月8日 08時01分
静岡県庁

静岡県庁

　静岡県内では７日、新たに１０６５人の新型コロナウイルス感染と２人の死亡が確認された。
　県発表によると、東部では富士市が７１人、沼津市が４８人、富士宮市が３９人、三島市が３８人、御殿場市が３６人、伊豆の国市が１９人、函南町が１７人、熱海市と裾野市が各１０人、清水町と長泉町が各８人、伊東市が７人、小山町が３人、伊豆市が２人、松崎町が１人。
　県内のクラスター（感染者集団）は３件。
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