静岡県庁
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熱海市伊豆山（いずさん）の土石流災害の原因を究明する市議会調査特別委員会（百条委員会）の参考...
4月8日
ウクライナ避難民 富士宮市受け入れ 在留管理庁に届け出
富士宮市は七日、ロシアの侵攻を受けるウクライナからの避難民を受け入れる方針を決め、出入国在留管理庁に...
「力負け、一からやり直す」 日大三島、市長にセンバツ報告
第九十四回選抜高校野球大会に出場した日大三島高校（三島市）の加藤大登（ひろと）主将や永田裕治...
4月7日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに1195人感染、2人死亡
静岡県内では六日、新たに千百九十五人の新型コロナウイルス感染と二人の死亡が確認された。
県発...
台湾元首相 伊豆をイチ押し!? 自転車施設など見学、地元首長らと懇談
台湾の元行政院長（首相）で台北駐日経済文化代表処の謝長廷代表（駐日大使に相当）が四日、伊豆の...
4月6日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに941人感染
静岡県内では五日、新たに九百四十一人の新型コロナウイルス感染が発表された。死者の報告はなかった。
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