【午前】８時１７分、官邸。２７分、閣議。１０時４６分、内田誠日産自動車社長。１１時１５分、政治解説者の篠原文也氏。３５分、武井俊輔自民党衆院議員。

【午後】１時３０分、遠藤利明同党選対委員長。５２分、松山政司同党参院議員。２時、中島土日本青年会議所会頭。松山参院議員同席。２３分、十倉雅和経団連会長。３時、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、神田真人財務官、新井ゆたか農林水産審議官、保坂伸資源エネルギー庁長官、増田和夫防衛省防衛政策局長。１２分、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、外務省の森事務次官、宇山欧州局長、増田防衛省防衛政策局長。４０分、国家安全保障会議。６時、記者会見。５８分、フィリピンのロクシン外相、ロレンザーナ国防相の表敬。磯崎官房副長官同席。７時３８分、東京・東麻布の中国料理店「富麗華」。森喜朗元首相、松山参院議員、小林温元参院議員と会食。９時２７分、公邸。

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