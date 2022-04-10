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スケボーもBMXもインラインスケートも 蘇我スポーツ公園に「スケートパーク」オープン 千葉市が初めて設置
千葉市中央区の市蘇我スポーツ公園に今月、スケートボード、ＢＭＸ、インラインスケートなどができ...
4月10日
千葉県内の後部座席シートベルト着用率 一般道路で31．3％、高速道路で55．5％ 全国の平均を大きく下回る
千葉県内を走行する車両の後部座席のシートベルト着用率が昨年、一般道路で３１．３％、高速道路で...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに2941人が感染、2人死亡
千葉県内では９日、２９４１人が新型コロナウイルスに感染し、２人が死亡したと発表された。亡くな...
4月9日
移住希望者の心つかめ！ 館山「ロケ地めぐりＭＡＰ」 南房総「子育て世帯へＰＲ」
房総半島の最南端にある館山、南房総の二市が、市内への移住促進に力を入れている。特別大きな産業があるわ...
「群青のファンファーレ」コラボ切符を北総鉄道が発売 競馬学校舞台のアニメ、放送開始を記念
北総鉄道（鎌ケ谷市）は九日から、白井市の北総線沿線にある日本中央競馬会（ＪＲＡ）競馬学校を舞...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに2627人感染、2人死亡
千葉県内では8日、新型コロナウイルスに新たに2627人が感染し、80代と90代以上の男性2人...
4月8日