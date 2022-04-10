＜新型コロナ＞千葉県で2668人感染、4人死亡　新たなクラスター3件

2022年4月10日 17時31分
　千葉県内では１０日、新型コロナウイルスに新たに２６６８人が感染し、６０～８０代の男性４人が死亡したと発表された。
　新規クラスターは、浦安市の東京学館浦安高校とアップルナースリー浦安保育園など３件が認定された。
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