【午前】９時４９分、官邸。１０時２分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の島田和久事務次官、増田和夫防衛政策局長。３０分、ジャーナリストの後藤謙次氏。１１時、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。２４分、滝沢内閣情報官。

【午後】１時３２分、アワオーシャン会合向けのビデオメッセージ収録。２時５３分、磯崎仁彦、栗生俊一両官房副長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田防衛省防衛政策局長。３時、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。２２分、山際大志郎経済再生担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、田和宏内閣府事務次官。４時２分、馳浩石川県知事。岡田直樹自民党参院国対委員長同席。２５分、自民党本部。２７分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。５時２分、同党役員会。３２分、官邸。３８分、根本匠衆院予算委員長。６時２４分、東京・猿楽町のフランス料理店「レストラン・パッション」。麻生自民党副総裁、都倉俊一文化庁長官と会食。１０時、公邸。

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