栃木県庁

栃木県と宇都宮市は十日に五百四十五人、十一日に四百十五人、新たに新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計六万九千三百七十一人。県は十一日、八十歳以上の女性患者一人の死亡も公表し、死亡者数は計二百五十四人になった。

宇都宮市内の保育施設で園児ら十一人の感染が判明し、同市は二百六十四例目のクラスター（感染者集団）と判断した。（小川直人）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽１０日発表（５４５人）

宇都宮市１７１人、小山市５３人、栃木市４３人、足利市４０人、佐野市３０人、那須塩原市２７人、真岡市２３人、鹿沼市２２人、日光市２１人、上三川町１７人、さくら市１５人、大田原市、下野市、壬生町各１１人、高根沢町８人、益子町７人、矢板市、那須烏山市、野木町各５人、茂木町４人、那須町３人、市貝町、芳賀町各２人、塩谷町１人、県外８人。

▽１１日発表（４１５人） 宇都宮市１８０人、足利市３５人、佐野市２６人、那須塩原市２５人、栃木市２４人、日光市１９人、小山市１７人、さくら市１６人、真岡市１５人、大田原市、下野市各９人、鹿沼市、高根沢町各８人、上三川町５人、那須烏山市、益子町、野木町、那須町、那珂川町各２人、矢板市、芳賀町、壬生町、塩谷町各１人、県外５人。



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