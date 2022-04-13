【午前】８時１８分、官邸。２７分、閣議。９時３分、ハガティ米上院議員らの表敬。木原誠二官房副長官同席。３６分、木原官房副長官。１１時１０分、「緑の羽根」着用キャンペーンでミス日本みどりの女神の成田愛純さん、日本さくらの女王の油原さくらさん。５２分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。

【午後】０時５７分、国会。１時２分、衆院本会議。３時１３分、官邸。２８分、木原、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。４２分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。５７分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏、村瀬佳史両政策統括官。４時２３分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。３４分、滝沢内閣情報官。４６分、新しい資本主義実現会議。６時９分、東京・麻布台のイタリア料理店「レストランキャンティ 飯倉片町本店」。自民党の高市早苗政調会長、古屋圭司政調会長代行、木原官房副長官と会食。９時３５分、公邸。



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