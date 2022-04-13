＜新型コロナ＞千葉県で2625人感染、5人死亡　高齢者施設でクラスター

2022年4月13日 20時48分
　千葉県内で１３日、新たに２６２５人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週６日の２７７４人を下回った。また、感染者で７０～９０代以上の男女５人の死亡が確認された。新たに確認されたクラスター（感染者集団）は、松戸市の住宅型有料老人ホーム「サニーライフ松戸」で入居の高齢者ら６４人、浦安市の高齢者施設「舞浜俱楽部富士見サンヴァーロ」で１７人。
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