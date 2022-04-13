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坂上忍さん、動物保護ハウス開設の狙いとは 構想5年、私費投じ千葉・袖ケ浦に
犬猫の保護活動に取り組む俳優の坂上忍さんが、飼育放棄などに遭った犬や猫が殺処分されないよう保...
4月13日
習志野文化ホール 津田沼駅前の現在地×旧市庁舎跡地へ移転 建て替え計画、市が意見募集
「音楽のまち」を掲げる習志野市のシンボル施設「習志野文化ホール」の建て替え計画で、市が市民の...
「オスプレイいらない」 市民団体、木更津で街頭集会
陸上自衛隊木更津駐屯地に暫定配備中の垂直離着陸輸送機オスプレイに反対する市民団体「オスプレイ...
＜新型コロナ＞千葉県で2279人感染、2人死亡 学校などでクラスター9件
千葉県内では１２日、新たに２２７９人が新型コロナウイルスに感染し、５０代と８０代の男性２人が...
4月12日
東金、山武、南房総の3市長選が告示 17日投開票
任期満了に伴う東金、山武、南房総の三市長選が十日、告示され、それぞれ三人、二人、二人の現職新人が立候...
東金市長選立候補者
（届け出順）
◇鹿間陸郎（しかま・りくろう）さん ７１ 無現＜１＞
作り上げた基盤を具現化
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