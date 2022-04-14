鈴木が４試合連続打点　大リーグ、筒香は２四球

2022年4月14日 08時30分 （共同通信）
　パイレーツ戦の４回、中前適時打を放つカブス・鈴木＝ピッツバーグ（共同）

　パイレーツ戦の４回、中前適時打を放つカブス・鈴木＝ピッツバーグ（共同）

  • 　パイレーツ戦の４回、中前適時打を放つカブス・鈴木＝ピッツバーグ（共同）
  • 　パイレーツ戦の四回、適時打を放つカブスの鈴木誠也＝１３日、ピッツバーグ（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）
　【ピッツバーグ共同】米大リーグは１３日、各地で行われ、カブスの鈴木はピッツバーグでのパイレーツ戦に「５番・右翼」でフル出場し、四回に４試合連続打点となる中前適時打を放つなど３打数１安打１打点、１四球だった。チームは２―６で負けた。
　パイレーツの筒香は「４番・一塁」でフル出場し、２打数無安打、２四球１三振だった。
　大谷のエンゼルスは試合がなかった。

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