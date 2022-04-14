阪神の２軍戦中止、コロナ感染で　ソフトバンク３連戦、中日戦も

2022年4月14日 12時06分 （共同通信）
　ウエスタン・リーグは１４日、阪神で新型コロナウイルス感染者が出た影響によりチーム編成が困難なため、１５～１７日に福岡県筑後市のタマホームスタジアム筑後で行われる予定だったソフトバンク―阪神３連戦の中止を発表した。１４日に兵庫県西宮市の阪神鳴尾浜球場で予定されていた阪神―中日も中止となった。

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