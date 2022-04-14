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国際スキー連盟（ＦＩＳ）は１３日、２０２２～２３年シーズンのノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯...
4月14日
米女子ゴルフ、渋野と古江は７１ ロッテ選手権第１日
【エワビーチ（米ハワイ州）共同】米女子ゴルフのロッテ選手権は１３日、米ハワイ州エワビーチのホアカレイ...
陸上のフェリックス、今季で引退 女子短距離で五輪「金」７個
陸上女子短距離で五輪通算７個の金メダルを持つ３６歳のアリソン・フェリックス（米国）が１３日、今季限り...
鈴木が４試合連続打点 大リーグ、筒香は２四球
【ピッツバーグ共同】米大リーグは１３日、各地で行われ、カブスの鈴木はピッツバーグでのパイレーツ戦に「...
リバプールとマンＣが４強 サッカー欧州ＣＬ準々決勝第２戦
【リバプール（英国）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１３日、英国のリバプールなどで...
「二刀流の挑戦を続けたい」 北京パラ スキー金メダル・村岡選手に埼玉県特別賞
北京パラリンピックのアルペンスキー女子座位で金メダル三個を獲得した深谷市出身の村岡桃佳選手（...