【午前】９時５２分、官邸。１０時３５分、福嶌香代子駐バルバドス大使、礒正人駐クロアチア大使、山野内勘二駐カナダ大使、上薗英樹駐マリ大使、西牧久雄駐ナミビア大使、三輪芳明駐ソロモン諸島大使、藤村和広駐フィンランド大使。１１時２７分、福田達夫自民党総務会長。

【午後】１時５４分、東京・丸の内のパレスホテル東京。宴会場「葵」で「公益財団法人イオン環境財団 設立３０周年感謝の会」に出席し、あいさつ。２時２５分、国会。ＡＴＭを利用。３１分、官邸。３２分、自民党の高市早苗政調会長、小里泰弘経済成長戦略本部長らから原油価格・物価高騰対策に関する提言書受け取り。３時、新藤義孝同党宇宙・海洋開発特別委員会委員長らから安全保障における宇宙利用に関する提言書受け取り。１６分、同党の佐藤正久外交部会長、衛藤征士郎外交調査会長らから国連改革に関する提言書受け取り。３１分、新藤義孝同党政調会長代理。３６分、秋葉剛男国家安全保障局長。５３分、後藤茂之厚生労働相、山際大志郎経済再生担当相、磯崎仁彦、栗生俊一両官房副長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、増子宏文部科学省高等教育局長、吉田学厚労事務次官。４時２３分、公明党の石井啓一幹事長、竹内譲政調会長らから経済対策に関する提言書受け取り。４４分、茂木敏充自民党幹事長。５時１１分、高市同党政調会長。３４分、遠藤利明同党選対委員長。６時１１分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「鶴の間」で自民党麻生派のパーティーに出席し、あいさつ。４４分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「平安の間」で楽天グループ創業２５周年記念レセプションに出席し、あいさつ。７時６分、公邸。



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