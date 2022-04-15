▽レンジャーズ―エンゼルス（１４日・アーリントン）

エンゼルスの大谷は「１番・投手兼指名打者」で出場し、投手では３回２／３を６安打６失点、５三振２四球で２敗目となった。防御率は７・５６。試合は５―１０。

打者では４打数１安打だった。内容は見逃し三振、四球、右飛、見逃し三振、右翼線二塁打で打率１割７分２厘。（共同）



関連キーワード スポーツ